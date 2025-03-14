SDG-Şam anlaşması MSB’nin yakın takibinde

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Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü de belirten kaynaklar, “Suriye’de terörist faaliyetlerin sona erdirilmesi, teröristlerin silah bırakması ve yabancı teröristlerin Suriye dışına çıkarılması yönündeki beklentilerimizde ve Suriye’nin toprak ve siyasi bütünlüğünün sağlanmasına yönelik kararlılığımızda bir değişiklik söz konusu değildir” ifadelerini kullandı. Diğer yandan, Türkiye’nin askeri ataşesi Şam’da göreve başladı. Önümüzdeki günlerde de Milli Savunma Bakanlığı’ndan bir heyet, Suriye’yi ziyaret ederek temaslarda bulunacak.

EUROFIGHTER TEKLİFİ

MSB Kaynakları, Eurofighter savaş uçakları konusunda da “40 adet Eurofighter Typhoon uçağının tedarik edilmesi kapsamında hazırlanan İhtiyaç Tanım Dokümanı, Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve ilgili firmaya gönderilmişti, teklif bekleniyordu. Beklenen teklif bakanlığımıza ulaştı, inceleme süreci devam etmektedir” bilgisini verdi.