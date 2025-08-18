Scootere koltuk monte edip, köpekleriyle yolculuk yaptı

Haberin Devamı

Muğla'da geçtiğimiz yıl koltuk monte ettiği Scooteriyle kara yolunda ceza alan Oğuzhan Bostan (28), bu kez elektrikli Scooterin üzerine çift kişilik koltuk monte ederek, köpekleriyle birlikte yolculuk yaptı. Bostan, yolculuk sırasında çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak takipçileriyle paylaştı. Paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Daha önce trafik cezası yiyen Bostan paylaşımında, "Trafiğe kapalı alanda çekilmiştir. Ehliyeti almama son 9 ay" ifadelerini kullandı.