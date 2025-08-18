×
Scootere koltuk monte edip, köpekleriyle yolculuk yaptı

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2025 16:22

Muğla'da yaşayan bir vatandaş, elektrikli Scooterin üzerine koltuk monte edip, köpekleriyle trafiğe kapalı alanda yolculuk yaptı. Gencin köpekleriyle koltuk üzerindeki yolculuğu renkli görüntüler oluşturdu.

Muğla'da geçtiğimiz yıl koltuk monte ettiği Scooteriyle kara yolunda ceza alan Oğuzhan Bostan (28), bu kez elektrikli Scooterin üzerine çift kişilik koltuk monte ederek, köpekleriyle birlikte yolculuk yaptı. Bostan, yolculuk sırasında çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak takipçileriyle paylaştı. Paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Daha önce trafik cezası yiyen Bostan paylaşımında, "Trafiğe kapalı alanda çekilmiştir. Ehliyeti almama son 9 ay" ifadelerini kullandı.

