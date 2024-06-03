Scooter’da acı bilanço

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Trafiğe takılmadan, toplu taşıma ve taksi kullanmadan, kullanıcılarına kolay, hızlı ulaşım sağlayan elektrikli scooter, son zamanlarda sıkça tercih edilen ulaşım aracı haline geldi. Ulaşım kolaylığından tercih edilen scooter’lar, küçük ve daha az korumalı, zor kontrol edilebilir olması nedeniyle kaza ve düşmelerde sürücülerin yaralanma riskini artırdı.

ÖLÜMLERDEKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKİCİ

Ulaşımda scooter kullanımının yaygınlaşması kaza sayılarında yıllara göre artış oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından elektrikli scooter kazası verilerinin kaydedilmeye başlandığı 2022’de ölüm veya yaralanmayla sonuçlanan 1840 kazada 8 sürücü öldü, 1554 sürücü yaralandı. Geçen yıl ise ölümlü- yaralanmalı kazaya karışan scooter sayısı 2 bin 446 oldu. Bu kazalarda 5’i olay yerinde, 16’sı hastanede olmak üzere 21 sürücü yaşamını yitirdi. Kazalarda 2 bin 50 sürücü de yaralandı.

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Kaza sayısı artarken bilinçsiz scooter kullanıcılarının can güvenliklerini ihmal ederek kurallara uymaması dikkat çekti. Şehir içi ulaşımda scooter kullanıcılarının en fazla koruyucu ekipman kullanımını ihmal ettiği, yasak olmasına rağmen scooter ile 2 kişi yolculuk yaptığı gözlendi. Scooter kullanıcılarının, kaldırımda sürüş ve rastgele alanlara aracı park etmesiyle, yayaların güvenliğini tehlikeye attığı, yasak olmasına rağmen 16 yaşından küçüklerin de scooter kullandığı belirlendi.

KURALLARA UYMAMANIN CEZASI 1506 TL

- Scooter kullanımında yönetmelikle belirlenen kurallar şöyle:

“Bisiklet yolu veya bisiklet şeridinde, bisiklet şeridi yoksa trafik güvenliğini riske atmayacak şekilde sağdan gidilmesi kaydıyla taşıt yolunda kullanılmalı. Hız sınırı 50 kilometrenin altındaki yollarda, yerel yönetimler tarafından yasaklanmamış olan yollarda sürülmeli. Sürücüler en az 16 yaşında olmalı. Sürücü harici yolcu taşınmamalı. Sırtta taşınabilen eşya harici yük taşınmamalı. İkiden fazla scooter, taşıt yolunda yan yana sürülmemeli. Yaya yollarında sürülmemeli. Başka bir araca bağlanarak asılıp, tutunarak sürülmemeli. Tek elle sürülmemeli. Akrobatik hareketler yapılarak sürülmemeli. Yayalar, engelliler veya hareket kısıtı olan kişileri, yaya ve araç trafiğini engellemeyecek, kamu nizamını bozacak veya özel mülkiyeti ihlal edecek şekilde park edilmemeli.”

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Yönetmelikteki kurallara uymayan scooter kullanıcılarına bin 506 lira, koruma başlığı ve gözlüğü kullanmayan sürücülere 690 lira ceza uygulanacağı belirtildi.