Scooter tartışmasında söz gençlerin: Tehlikeli ama hızlı

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İSTANBUL başta olmak üzere Türkiye’nin farklı illerinde meydana gelen scooter kullanımına bağlı ölümlü kazalar, tartışmaları da beraberinde getirdi. Gençlerin çoğu, kaza geçirmesine rağmen trafiğe girmeden okula ya da işe daha hızlı gittikleri için scooter’ları tercih ettiğini söyledi. Özellikle gece yaşanabilecek kazaların önüne geçebilmek adına fosforlu yeleklerin işe yarayacağını düşünenler kadar araç sürücülerinden hoşgörü talep edenler de oldu.

Bir yere yetişmesi gerektiğinde scooter kullandığını söyleyen Ela Erdem, “Vakitten kazandırdığı için kullanıyorum. Ama tehlikeli hatta defalarca düştüm. Genelde bir yere yetişmem gerektiğinde tercih ediyorum. Yol tenhaysa yoldan gidiyorum değilse kaldırımdan gidiyorum. Gelen aracı görmek için ters yönden ilerliyorum. Bir kez yolda giderken arka freni tutmadı ve scooter üstüme düştü. Neredeyse başımı yere çarpıyordum, ucuz atlattım. Kötü düştüm, çevredeki insanlar yardım etti” dedi.

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‘YELEK NE İŞE YARAYACAK’



Scooter ile genellikle bisiklet yolundan gittiğini belirten Cemre Aydın ise “Yelek giymem ne işe yarayacak? Bir kere kullanırken scooter’ın tekerleri tramvayın raylarındaki boşluğuna girdi ve düştüm. Dizimden yaralandım ama ağır değildi. Daha hızlı götürüyor, trafiğe girmiyoruz, yolu kısaltıyoruz” diye konuştu.

‘TAKSİDEN DAHA UYGUN’

TAKSİDEN daha uygun bir fiyatta olması sebebiyle scooter kullanmayı tercih ettiğini ifade eden Doğukan Demir ise “Scooter ile işe ve okula daha hızlı gidiyorum. Trafik saatinde toplu taşımayı kullanmak sıkıntılı oluyor. Kullanmayı da seviyorum. Gece saatlerinde taksiden daha uygun, yarı fiyatına denk geliyor. Araç sürücülerinin ve scooter kullanıcılarının dikkatli olması gerekiyor. Yelek güzel fikir, daha çok dikkat çeker” dedi.

‘İKİLİ EĞLENCELİ OLUYOR’

Okula gidip gelmek için her gün scooter kullandığını söyleyen Alper Mlope “Daha hızlı, trafikte kalmıyorum. Sürmek tehlikeli ama zamandan çok kazandırıyor. Araç sürücülerinden biraz daha hoşgörü bekliyorum” şeklinde konuştu.

Samet Arıkan ise “scooter kullanmak daha mantıklı, hem hızlı gidiyorum hem eğleniyorum. Yola çıkarken arabanın olup olmadığına bakıyorum. İkili sığıyoruz, eğlenceli oluyor” dedi.