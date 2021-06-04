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Fatma AKSU
Haber Giriş: 04.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Scooter kullanımına yeni düzenleme

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
Scooter kullanımına yeni düzenleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin toplantısında scooter kullanımı ile ilgili yeni düzenleme getirildi.

Buna göre; yetki belgesi sahipleri, paylaşımlı e-scooter izni almak için 15 Haziran-15 Temmuz arasında İBB Ulaşım Daire Başkanlığı’na başvuracak. Firmalar, scooterlar için durak yerlerini ve konumlarını belirten krokiler sunacak. E-scooter paylaşım sistemi başlangıç ücreti 2 tam elektronik bilet ve dakika başı kullanım ücretleri 1 tam elektronik bileti geçemeyecek, e-scooterın azami hızı 25 km/saat olacak. Elektrikli scooterların kaldırımda kullanımı ise yasaklandı. 15 yaşını doldurmayanlar da kullanamayacak.

Kuzey Marmara Otoyolu’nu kullanacak ağır tonajlı araçların güzergahı da oy birliğiyle belirlendi. Tekirdağ’dan gelip Kocaeli’ye devam edecek araçlar, Kınalı gişelerini kullanacak ve Kuzey Marmara Otoyolu’na girecek. Kocaeli’den gelip, Tekirdağ’a gidecek araçlar en geç Mecidiye gişelerini kullanarak Kuzey Marmara Otoyolu’na girecek ve Tekirdağ istikametinde ise en erken Kınalı gişelerinden çıkış yapacak.

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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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