Scooter kullanıcısından şaşırtan sözler

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İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde sıklaştırılan elektrikli scooter denetimlerinin bir yenisini Fatih'te yaptı. Fatih Haseki'de yapılan denetimlerde, iki kişiye aynı şeritte yan yana scooter kullanmaktan 314'er lira, bir başka sürücüyede kaldırımda scooter kullanmaktan 314 lira ceza uygulandı.

"DAHA PAHALIYA PATLADI"

İstanbul'da yapılan scooter denetimlerinde iki günde iki ceza yediğini söyleyen Türkmenistan uyruklu Merdan Matiyev, "Toplu taşıma kullanmamak için scooter aldım, daha pahalıya patladı gerçekten. Bu nedir yani? İki günde bir ceza yiyorum. Ben hiç anlamadım. Kuralları kimse anlatamıyor. Şu an 314 lira ceza yedim" şeklinde konuştu.





Kesilen cezaya itiraz ederek ödemeyeceğini iddia eden Türkmenistan uyruklu Mahmut Muhammedov, "Dün tramvay yolundan gittiğim için ceza yedim. Bugünde yolun kenarından gelirken yine ceza yedim. Şimdi neden ceza yediğimi bilmiyorum. Belki de yarın kask takmadığım için ceza kesecekler. Aldığımız yerde uyarı vermiyorlar. Madem yasak var bunu satmayacaklar" şeklinde konuştu.

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POLİS KENDİSİNİ DUYMAYAN SÜRÜCÜNÜN PEŞİNDEN KOŞTU

Kaldırımda scooter ile ilerlediği sırada denetime takılan bir kişi, yeni düzenlemeden haberdar olmadığını ve cezayı ödemeyeceğini söylerken, aynı scootera binerek kaldırımda ilerleyen iki kişi ise polisin 'Dur' ihtarını duymadığı için bir trafik polisi peşlerinden uzun süre yaya olarak koştu. Kurallara uymayan sürücülere 314 lira ceza yazıldı.