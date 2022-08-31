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Scooter faciası

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#Antalya#Alanya#Scooter
Scooter faciası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2022 07:00

Antalya’nın Alanya ilçesinde, İran uyruklu turist Farzan Parsaei (31) , önceki gün 15.00 sıralarında, kullandığı elektrikli scooter’la, Okurcalar Mahallesi D-400 karayolu üzerindeki kavşaktan Manavgat istikametine dönmek istedi.

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Bu sırada Rusya uyruklu Maxim Baranosvky (50) yönetimindeki otomobil, dönüş yapan scooter’a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen scooter’dan yola savrulan İranlı Parsaei metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu 112’ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Parsaei, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Maxim Baranosvky, jandarma tarafından gözaltına alındı.

 

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#Antalya#Alanya#Scooter

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