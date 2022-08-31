Scooter faciası

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Bu sırada Rusya uyruklu Maxim Baranosvky (50) yönetimindeki otomobil, dönüş yapan scooter’a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen scooter’dan yola savrulan İranlı Parsaei metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu 112’ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Parsaei, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Maxim Baranosvky, jandarma tarafından gözaltına alındı.