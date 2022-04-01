Scooter cinneti

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ANTALYA’nın Alanya ilçesine bağlı Saray Mahallesi’ndeki Damlataş Caddesi’nde restoran sahibi Çağlar İşözen, dün sabah saatlerinde işyerinin önüne bırakılan elektrikli scooter’ları gördü. Kaldırımdaki ağaçlara ve restoranın demir korkuluklarına bırakılan scooter’ların bağlantı kablosunu spiral makinesiyle tek tek kesen İşözen, o anları cep telefonu kamerasıyla da kaydetti.

TEPKİ GÖSTERDİ

İşyerinin önüne sürekli bu araçların bırakılmasına tepki gösteren Çağlar İşözen, “İşletmemin önünde bu kadar alet var. Kime peşkeş çekiliyorsa Allah belasını versin. Kim mahkemeye verirse versin. Şimdi bunların hepsini kesiyorum. Kim bunu yapıyor, kim düşünüyorsa” dedi. Sabah işyerine geldiğinde kapının önünde sürekli scooter gördüğünü belirten İşözen, kanser hastası olduğunu da aktararak manzaraya çok sinirlendiğini, artık tahammülünün kalmadığını söyledi.

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Sosyal medyada paylaşılan görüntülere birçok kişi de yorum yaptı. Birçok kişi restoran sahibini haklı buldu, cadde ve sokakların, kaldırımların bu araçlardan dolayı yürünemez hale geldiğini söyledi. (Engin ANAK / DHA)





YANLIŞ PARKA AF YOK

Elektrikli scooter’lar ilk olarak İstanbul’da kiraya verilmeye başlandı. Sayıları kısa zamanda binlere ulaştı. Elektrikli motosikletler de kiraya verilmeye başlanınca kentin kaldırımları, yolları kiralık scooter ve motosikletlerle doldu. Özellikle kaldırımlara kilitlenen scooter’lar nedeniyle İstanbul adeta işgal edildi. Telefon uygulaması üzerinden kiralanan araçların üzerinde “Kaldırıma park etme” uyarısı var ancak dinleyen yok. Şikâyetler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yanlış park edilen elektrikli motosikletlere park cezası kesiyor ya da araçları çekiciyle otoparka götürüyor. Firmalar ise gelen cezaları kullanıcılardan talep ediyor. (İSTİHBARAT SERVİSİ)