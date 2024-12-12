Schumacher’e şantaj davası... Baş şüpheli Türk

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Almanya’nın Wuppertal kentinde görülen mahkemede bir numaralı sanık olarak yargılanan 53 yaşındaki Yılmaz T. ve 30 yaşındaki oğlu Daniel suçlarını itiraf etti. Yılmaz T., “Bu işe ben sebep oldum. Gerçekten pişmanım” dedi ve Schumacher ailesinden özür diledi. Duruşmada yargılanan üçüncü sanık ise Schumacher ailesinin eski koruması Marcus F. (53) iken iddianamede baş şüpheli olan ve tutuklu bulunan Yılmaz T., “ağır şantaj girişimi” ile suçlanıyor. Diğer iki sanık bu suça yardım etmekle itham ediliyor.

Yılmaz T.

15 MİLYON EURO TALEBİ

Savcılığın iddianamesine göre, zanlılar Schumacher ailesinden 15 milyon Euro talep etti. Aksi takdirde, ailenin özel fotoğraf ve videolarını Darknet’te yayımlamakla tehdit ettiler. Savcılık, 900 fotoğraf, 600 video ve Schumacher’in dijitalleştirilmiş sağlık kayıtlarının ele geçirildiğini ve bu verilerin son derece hassas olduğunu açıkladı. Michael Schumacher, 2013 yılında geçirdiği kayak kazasından bu yana ağır bir kafa travması nedeniyle kamuoyundan uzak tutuluyor. Şantaj davasında kararın 2025 yılı başlarında açıklanması bekleniyor.