Scholz’la İstanbul Zirvesi

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Ortadoğu’da bölgesel savaş ihtimalinin yükseldiği bir dönemde yapılacak zirvede, bölgesel gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasında ilişkiler kapsamlı bir şekilde ele alınacak.

BİR NUMARALI GÜNDEM BÖLGEDEKİ SAVAŞ RİSKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Alman Şansölyesi Scholz’un görüşmesinde, Ortadoğu’daki bölgesel savaş ihtimali öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları bir yılı geride bırakırken; Ankara, Berlin’in İsrail’e kayıtsız şartsız desteğinden rahatsızlık duyuyor. Erdoğan, geçtiğimiz yıl kasım ayında Scholz ile Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, Almanya’nın İsrail tutumunu sert bir şekilde eleştirmişti.

ERDOĞAN ‘BORÇLU OLANLAR KONUŞAMIYOR’ DEMİŞTİ

Erdoğan “Bakın ben rahat konuşuyorum. Çünkü bizim İsrail’e borcumuz yok. Borçlu olsak bu kadar rahat konuşamayız. Ama borçlu olanlar rahat konuşamıyorlar. Biz Holokost cenderesinden geçmedik” demişti. Scholz ise “Bizim İsrail’le dayanışmamız hiçbir şekilde tartışmaya açık değildir. İsrail’in varoluş hakkı kırmızı çizgimizdir. İsrail’in kendini savunma hakkı vardır” ifadesini kullanmıştı. İki ülkenin bu konudaki görüş ayrılıkları sürerken, Erdoğan-Scholz zirvesinde İsrail’in, Filistin’in ardından Lübnan’a yönelik kara harekâtı ve İran’a olası saldırısına ayrı bir parantez açılması öngörülüyor.

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YÜZ YÜZE 3’ÜNCÜ GÖRÜŞME

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz, İstanbul’daki zirve dahil 4 ay içinde 3’üncü kez bir araya gelmiş olacak. Erdoğan ve Scholz, temmuz ayında Washington’da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi’nde, eylül ayında ise New York’ta Türkevi’nde bir araya gelmişti.

ANKARA’NIN TALEPLERİ

-İstanbul’daki görüşmede, Türkiye’nin Almanya ve Avrupa Birliği ile ilişkileri de masaya yatırılacak. Erdoğan ve Scholz, iki ülke arasındaki ekonomik, siyasi, askeri, enerji gibi birçok konu üzerinde mesai harcayacak. Ankara’nın AB’nin lokomotifi konumundaki Almanya’dan talep ve beklentileri de masada olacak. Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlandırılmasının gerektiği, vize meselesinin bir an önce çözülme kavuşturulması, terörle ve düzensiz göçle mücadelede daha yakın işbirliği ile Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesi gibi bir dizi konu başlığı Erdoğan’ın ajandasında yer alıyor. Almanya, Türkiye’nin ihracatında 21.5 milyar dolarla ilk sırada, ithalatında ise 27.5 milyar dolarla üçüncü sırada yer alıyor. Görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve yatırım fırsatlarının da değerlendirilmesi bekleniyor.

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EUROFIGHTER’DA OLUMLU ADIMLAR

-Görüşmede, başta Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedariki olmak üzere Almanya ile ilişkilerde savunma sanayisindeki yaptırımlar ve örtülü ambargolar konusunun üzerinde de durulması bekleniyor. Almanya, daha önce Altay Tankı ile Fırtına obüslerinin güç gruplarının ihracında Türkiye’ye karşı örtülü ambargo uygulamıştı. Berlin, son olarak ise Türkiye’nin satın almak istediği Eurofighter jetleri konusunda blokaj uygularken, Almanya’nın son günlerde bu tavrını yumuşattığına dönük işaretler gelmeye başladı. 40 adet Eurofighter Typoon savaş uçağı alımında teknik görüşmelerin başladığına işaret eden yetkililer, “olumlu gelişmeler” yaşanacağını belirtiyor.