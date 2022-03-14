Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Scholz ilk kez Ankara’da

#Olaf Scholz#Türkiye#Erdoğan
Scholz ilk kez Ankara’da

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bugün Ankara’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

Haberin Devamı

8 Aralık 2021’de göreve başlayan Sosyal Demokrat Partili (SPD) Scholz’un Türkiye’ye yapacağı bu ilk resmî ziyaretinde, ağırlıklı olarak Ukrayna savaşının ele alınması bekleniyor. Hükümet Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın savaşın durmasına yönelik girişimlerini takdir ettiklerini belirterek, Antalya’da Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının yaptığı görüşmenin sürdürülmesi için yeni adımlar atılması gerektiğini söyledi. Scholz’un günübirlik Türkiye ziyaretinde, ikili ilişkilerin de ele alınacağı belirtildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Olaf Scholz#Türkiye#Erdoğan

BAKMADAN GEÇME!

Putinin korkutan yalnızlığı Rus gazetecinin yazdıkları endişe yarattı..

Putin'in korkutan yalnızlığı! Rus gazetecinin yazdıkları endişe yarattı..

#Vladimir Putin
Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak

Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak?

#Çin
‘Acıların Kadını’ Bergenin doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

‘Acıların Kadını’ Bergen'in doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

#Bergen

BAKMADAN GEÇME!

Putinin korkutan yalnızlığı Rus gazetecinin yazdıkları endişe yarattı..

Putin'in korkutan yalnızlığı! Rus gazetecinin yazdıkları endişe yarattı..

#Vladimir Putin
Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak

Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak?

#Çin
‘Acıların Kadını’ Bergenin doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

‘Acıların Kadını’ Bergen'in doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

#Bergen