Scholz ilk kez Ankara’da

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8 Aralık 2021’de göreve başlayan Sosyal Demokrat Partili (SPD) Scholz’un Türkiye’ye yapacağı bu ilk resmî ziyaretinde, ağırlıklı olarak Ukrayna savaşının ele alınması bekleniyor. Hükümet Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın savaşın durmasına yönelik girişimlerini takdir ettiklerini belirterek, Antalya’da Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının yaptığı görüşmenin sürdürülmesi için yeni adımlar atılması gerektiğini söyledi. Scholz’un günübirlik Türkiye ziyaretinde, ikili ilişkilerin de ele alınacağı belirtildi.