Schengen’de karaborsa isyanı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nden (TÜRSAB) yapılan açıklamaya göre Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2025 yılına ilişkin Schengen vize istatistiklerini yayımladı. Buna göre, Schengen bölgesi ülkelerine yönelik vize başvuru sayısı 11 milyon 934 bin 106'ya ulaşırken, vize ret oranı yüzde 14.8 olarak gerçekleşti. Türkiye, 1 milyon 268 bin 376 ile Çin'den sonra en çok Schengen vizesi başvurusu yapan ikinci ülke olurken, ret oranı yüzde 14.6 seviyesinde gerçekleşti. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, 2025'te Türkiye'den Schengen bölgesine yönelik vize randevularında yüzde 8 oranında artış kaydedildiğini ancak bu yükselişe rağmen seyahat acentelerinin yoğun tur programları düzenlediği İtalya ve Fransa gibi ülkelere yapılan vize başvuru sayılarında gerileme yaşandığını aktardı.

AB Komisyonu'nun 2025'te İtalya'ya vize başvurusu yapabilen vatandaşların sayısının bir önceki yıla göre yüzde 32.3 azaldığı verisine dikkat çeken Bağlıkaya, Fransa'ya başvuru sayısının da yüzde 6'ya yakın gerilediğini anlattı, "Biz vize kotalarının artırılmasını beklerken daha da kısıldığı görülüyor" dedi.







‘BOT’ HESAP OYUNU

Bağlıkaya, vize randevusu nedeniyle yaşanan sıkıntıların birçok farklı sorunu da beraberinde getirdiğini belirterek şunları kaydetti: "Avrupa Komisyonu verileri bizi haklı çıkarttı. İtalya'ya vize başvurusu yapabilen vatandaşlarımızın sayısı yüzde 32.3 oranında geriledi. Fransa'ya başvuru sayısı da yüzde 6'ya yakın oranda azaldı. Bu düşüşler vatandaşlarımızın vize randevusu bulamadığının en açık göstergesi. Mevcut uygulamalar nedeniyle vatandaşlarımız henüz vize başvurusuna dahi imkân bulamadan sistemin dışında kalıyorlar. Sınırlı sayıda ve zamansız şekilde açılan randevular da botlar aracılığıyla bloke ediliyor. Gece yarısı, bayram sabahı, pazar günü randevular açılıyor. Sonrasında bu randevular 300, 500, hatta acil durumlarda bin Euro'ya kadar çıkan fiyatlarla satılıyor. Bu duruma bir 'dur' denilmeli."

BAĞLIKAYA HÜRRİYET’E KONUŞTU: VİZEDE ŞEFFAFLIK İSTİYORUZ

Hürriyet’e konuşan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Aracı kuruluşlar şeffaf değil. Haksız kazançlar var. Haksız uygulamalar konusunda hukuki süreci başlatmak için hazırlıklarımızı yapıyoruz” dedi ve şu değerlendirmelerde bulundu:

“İtalya’ya vize başvurusu yapabilen vatandaşlarımızın sayısı yüzde 32.3 oranında geriledi. Fransa’ya başvuru sayısı da yüzde 6’ya yakın oranda azaldı. Her iki ülke de seyahat acentalarımızın planlamalarında önemli yer tutan, vatandaşlarımızın tur taleplerinin yoğunlaştığı destinasyonlar. Hal böyleyken başvuru yapabilen vatandaşlarımızın sayısında kaydedilen bu düşüşler, vatandaşlarımızın vize randevusu bulamadığının da en açık göstergesi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAĞIZ

Seyahat acentalarımızın iş hacmini ciddi anlamda olumsuz etkileyen bu durum, bazı ülkelerin yetkilendirdiği vize aracı kuruluşlarının haksız uygulamalarından kaynaklanıyor. TÜRSAB olarak seyahat acentalarımızın iş hacmini düşüren bu haksız uygulamalar konusunda, ilgili vize aracı kuruluşlarına karşı hukuki süreci başlatmak için hazırlıklarımızı yapıyoruz.

BİN EURO TALEP EDİYORLAR

Bir konsolosluk vize randevusu verecekse, kendi çalıştığı aracı kuruma bu randevuları düzenleme ile ilgili bilgi veriyor. Örneğin ‘Bu hafta 50 randevu alacağım, 100 randevu verebiliyorum, bunu düzenleyin’ diyor. Dolayısıyla ilgili aracı kuruluş da o randevuları kendi sistemlerinden açıyor. Fakat bu randevuların sistemde çok zamansız şekilde açılması ve hızlı bir şekilde kapanması doğal olarak seyahat acentalarının misafirleri için randevu alamadan sistemin kapanması anlamına geliyor. Sınırlı sayıda ve zamansız şekilde açılan randevular da botlar aracılığıyla bloke ediliyor. Gece yarısı, bayram sabahı, pazar günü randevular açılıyor. Sonrasında bu randevular 300, 500, hatta acil durumlarda 1.000 Euro’ya kadar çıkan fiyatlarla satılıyor.

YUNANİSTAN ÖRNEĞİ

Yunanistan’ın aracı kurumu olan Kosmos Vize gibi şirketler süreci daha şeffaf yürütüyor. Hem seyahat acentalarına tanımladığı kotalarını hem de tüketicilere yönelik randevu sistemini açarken web sitesi ve sosyal medya mecraları üzerinden son derece şeffaf bir şekilde duyuru yapıyor. Nitekim Yunanistan’a yönelik vize başvurusu her yıl istikrarlı biçimde artıyor. Diğer aracı kuruluşların da aynı şeffaflıkta çalışması ile sistemdeki bu tıkanma aşılabilir.”

‘CASCADE TAM İŞLEMEYEBİLİYOR’

Firuz Bağlıkaya, vatandaşlardan gelen ‘randevu alabilsek bile çok kısa süreli vizeler veriliyor’ şikayetlerine karşı da şu önerilerde bulundu:

* “Bazı durumlarda 5-10 günlük kısa süreli vizeler verilebiliyor. Bu durumun çeşitli gerekçeleri olabiliyor. AB ülkelerinin bir kısmı ‘Cascade’ olarak adlandırılan kuralları daha sistematik bir şekilde uygularken bazı ülkelerde bu sistemin tam olarak işletilmiyor. Bununla birlikte vizeyi alan kişilerin de kurallara uymamasından kaynaklı sorunlar yaşanabiliyor.

* Vize alındıktan sonraki ilk Schengen bölgesi girişi, vizenin alındığı ülkeye yapılmadıysa veya süre aşımı gibi durumlar yaşandıysa bu tarz olumsuzluklarla karşılaşılabiliyor. Bu tür ihlaller, Avrupa Birliği vatandaşı olmayan ve Schengen bölgesine kısa süreli giriş yapan yolcuların giriş ve çıkış işlemlerini damga yerine elektronik olarak takip etmek üzere geliştirilen Giriş/Çıkış Sistemiyle (EES) birlikte çok daha takip edilebilir hale geldi. Bu ihlal edildiği anda sistemde dijital bir kayıt olarak görülüyor. Dolayısıyla kurallara mutlaka uygun davranılması gerekiyor.”