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Schengen zulmü Meclis’e taşındı

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Schengen#Meclis
Schengen zulmü Meclis’e taşındı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2022 07:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi veren AB Uyum Komisyonu’nun CHP’li üyesi Sibel Özdemir, Hürriyet’e açıklamalarda bulundu.

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Özdemir, “Vatandaşlarımıza her geçen ay artan sayıda vize ret kararları verilebiliyor. Ret kararı veren ülkelerden gerekli izahatlar talep edilmiyor. Transit geçişlerde dahi vize isteniyor. AB ülkelerinin vize başvurularında vatandaşlarımıza karşı adil olmayan bir yaklaşım içinde olmasını da asla kabul etmiyoruz. Bakanlık, bir an evvel inisiyatif alıp sürece müdahil olmalıdır.”

100 KİŞİDEN 19’UNA RET

Özdemir, vize kabul oranının 2021’de yüzde 80.98’e gerilediğini, 100 vatandaştan en az 19’una ret verildiğini söyledi.

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Schengen#Meclis

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