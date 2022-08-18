Schengen zulmü Meclis’e taşındı

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Özdemir, “Vatandaşlarımıza her geçen ay artan sayıda vize ret kararları verilebiliyor. Ret kararı veren ülkelerden gerekli izahatlar talep edilmiyor. Transit geçişlerde dahi vize isteniyor. AB ülkelerinin vize başvurularında vatandaşlarımıza karşı adil olmayan bir yaklaşım içinde olmasını da asla kabul etmiyoruz. Bakanlık, bir an evvel inisiyatif alıp sürece müdahil olmalıdır.”



100 KİŞİDEN 19’UNA RET



Özdemir, vize kabul oranının 2021’de yüzde 80.98’e gerilediğini, 100 vatandaştan en az 19’una ret verildiğini söyledi.