Schengen krizi turları da vurdu

Haberin Devamı

Seyahat acentesi yetkilisi Alper Dağdeviren, geçen ay 40’a yakın turun iptal edildiğini, 1500 kişinin mağdur olduğunu söyledi. İtalya, Avusturya, Çekya, İspanya gibi ülkelerin vize reddinde öne çıktığını belirten Dağdeviren,“Tur programı düzenlemeye çekinir hale geldik ama yapmak da zorundayız. 1 tur 40-45 kişiden oluşuyor. Vize başvurusu reddedilenler 1500 kişi dersek, bu 40-50 turun iptaline tekabül ediyor” dedi.

MUHATAP BULAMIYORUZ

Tur şirketi yetkilisi Hasan Yetik de “Önceden 100 kişide 2 vize reddi çıkardı şimdi 20-30 oluyor. 40 kişilik tur planlıyoruz 5-6 kişi vize alamıyor, o geziyi yapıyoruz ama biz zarar ediyoruz. Artık direkt konsoloslarla muhatap olamıyoruz, aracı kurumlarla iletişime geçiyoruz. Eskiden 3 gün sonraya randevu alırdık 1 hafta sonra vize çıkardı. Yolculara 1 ay sonrasına bile plan yapın diyemiyoruz. Süreç uzadı ve vizenin çıkacağına dair garanti de yok” diye konuştu. Vize reddindeki artışların yüzde 25’leri bulduğunu aktaran Yetik, “Macaristan’a düzenlediğimiz tura katılacak doktor bir hanımefendiye konsolosluk vize vermedi. Evraklarını inandırıcı bulmamışlar. İnandırıcı olması için hangi mesleği yapması gerekiyor anlamadık. Artık yolcuların programlarını 3-4 ay öncesinden yapması lazım” dedi.