Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Schengen krizi turları da vurdu

Güncelleme Tarihi:

#Schengen#Vize#Tur
Schengen krizi turları da vurdu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2022 07:00

Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği üyesi ülkelere giriş için yaptıkları vize başvurularına olumsuz yanıt verilmesi nedeniyle yurtdışı turlarda da peş peşe iptaller başladı.

Haberin Devamı

Seyahat acentesi yetkilisi Alper Dağdeviren, geçen ay 40’a yakın turun iptal edildiğini, 1500 kişinin mağdur olduğunu söyledi. İtalya, Avusturya, Çekya, İspanya gibi ülkelerin vize reddinde öne çıktığını belirten Dağdeviren,“Tur programı düzenlemeye çekinir hale geldik ama yapmak da zorundayız. 1 tur 40-45 kişiden oluşuyor. Vize başvurusu reddedilenler 1500 kişi dersek, bu 40-50 turun iptaline tekabül ediyor” dedi.

MUHATAP BULAMIYORUZ

Tur şirketi yetkilisi Hasan Yetik de “Önceden 100 kişide 2 vize reddi çıkardı şimdi 20-30 oluyor. 40 kişilik tur planlıyoruz 5-6 kişi vize alamıyor, o geziyi yapıyoruz ama biz zarar ediyoruz. Artık direkt konsoloslarla muhatap olamıyoruz, aracı kurumlarla iletişime geçiyoruz. Eskiden 3 gün sonraya randevu alırdık 1 hafta sonra vize çıkardı. Yolculara 1 ay sonrasına bile plan yapın diyemiyoruz. Süreç uzadı ve vizenin çıkacağına dair garanti de yok” diye konuştu. Vize reddindeki artışların yüzde 25’leri bulduğunu aktaran Yetik, “Macaristan’a düzenlediğimiz tura katılacak doktor bir hanımefendiye konsolosluk vize vermedi. Evraklarını inandırıcı bulmamışlar. İnandırıcı olması için hangi mesleği yapması gerekiyor anlamadık. Artık yolcuların programlarını 3-4 ay öncesinden yapması lazım” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Schengen#Vize#Tur

BAKMADAN GEÇME!

Kutup ayılarından kaçıyor, elektriksiz ve internetsiz yaşıyorlar: Dünyanın havası en temiz kasabasında neler oluyor

Kutup ayılarından kaçıyor, elektriksiz ve internetsiz yaşıyorlar: Dünyanın havası en temiz kasabasında neler oluyor?

#Norveç
Karayollarında yeni dönem: Araçlarda çocuklara hayat kemeri

Karayollarında yeni dönem: Araçlarda çocuklara hayat kemeri

#Trafik
Savaştan kaçtı, her şeyi anlattı… Savaşta adaleti aradım Rus askerinin söyledikleri gündeme bomba gibi düşecek

Savaştan kaçtı, her şeyi anlattı… "Savaşta adaleti aradım" Rus askerinin söyledikleri gündeme bomba gibi düşecek!

#RUSYA

BAKMADAN GEÇME!

Kutup ayılarından kaçıyor, elektriksiz ve internetsiz yaşıyorlar: Dünyanın havası en temiz kasabasında neler oluyor

Kutup ayılarından kaçıyor, elektriksiz ve internetsiz yaşıyorlar: Dünyanın havası en temiz kasabasında neler oluyor?

#Norveç
Karayollarında yeni dönem: Araçlarda çocuklara hayat kemeri

Karayollarında yeni dönem: Araçlarda çocuklara hayat kemeri

#Trafik
Savaştan kaçtı, her şeyi anlattı… Savaşta adaleti aradım Rus askerinin söyledikleri gündeme bomba gibi düşecek

Savaştan kaçtı, her şeyi anlattı… "Savaşta adaleti aradım" Rus askerinin söyledikleri gündeme bomba gibi düşecek!

#RUSYA