‘SBK’ soruşturmasında 3 isim tutuklandı

Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2025 07:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘tefecilik’, ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında, SBK Holding’in kurucusu işinsanı Sezgin Baran Korkmaz’ın arasında olduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

SEZGİN BARAN KORKMAZ FİRARİ

Operasyonda, Ekba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu, Sezgin Baran Korkmaz’ın şirketlerinde yönetici olan Çağlar Şendil, Paramount Otel’in sahibi işinsanı Şaban Kayıkçı, Sezgin Baran Korkmaz’ın eski avukatlarından Sinan Görkem Gökçe, Melike Yüksel gözaltına alınmıştı. Başka bir dosyada ‘malvarlığı değerini aklama’ suçundan yargılanarak 5 yıl 10 ay hapis cezası alan firari işinsanı Sezgin Baran Korkmaz’ın yurtdışında olduğu biliniyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Çağlar

Şendil, Sinan Görkem Gökçe ve Cihan Ekşioğlu çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Şaban Kayıkçı ev hapsi şeklindeki, Melike Yüksel ise yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrolle serbest kaldı.

OTELLERE ÇÖKTÜLER İDDİASI

- Şüphelilerin, müşteki Ufuk Turizm İşletmeleri San. Tic. A.Ş’nin acze düşmesinden yararlanarak 2019 yılı ve devamında yönetimlerinde olan şirketlere borçlandırdıkları ve borcu faiz almak suretiyle müşteki şirkete verdikleri anlatıldı. Yine ayrıca müşteki şirketin üst hakkını elinde bulundurduğu Muğla Bodrum’da bulunan ve eski adlarıyla Jumeirah Otel, Paramount Hotel, Be Premium Hotel olarak bilinen The Plaza Bodrum Otel’in de üst hakkını devraldıkları ve oteli işlettikleri ifade edildi.

