SBK Holding ve 6 şirketine yönelik kara para aklama soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK (Sezgin Baran Korkmaz) Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarından 132 milyon dolar kara para aklandığının belirlenmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 29 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Burada şüphelilerin, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alındı. Başsavcılık, 3 şüpheliyi tutuklama, 8 şüpheliyi de adli kontrol uygulanması talebiyle mahkemeye sevk etti.

Şüphelileri sorgulayan İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, tutuklanması istenen şüphelilerden Kamil Feridun Özkaraman'ın, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan kaçma ve saklanma ihtimalinin yüksek olması, adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalması ve tutuklamanın ölçülü olması gerekçeleriyle tutuklanmasına hükmetti.

Hakimlik, tutuklanması istenen diğer şüpheliler Ziyattin Bartik ve Ayşe Nil Yılmaz'ın ise "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan, tutuklamanın ölçülülük ilkesine ve hakkaniyetine aykırı olacağı kanaatine varıldığından, yurt dışına çıkış yasağından oluşan adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.

Adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle mahkemeye sevk edilen diğer 8 kişi hakkında da, "yurt dışına çıkış yasağı"ndan oluşan adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı Cesim Parlak, gazetecilere yaptığı açıklamada, müvekkili Korkmaz'ın yurt dışına iş için gittiğini, kaçmadığını öne sürerek, Korkmaz'ın yurt dışına resmi yollarla çıktığını, hakkında yurt dışına çıkış yasağı olmadığını ve işlerini bitirdiğinde Türkiye'ye geleceğini iddia etti.

OPERASYON

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde, 132 milyon dolar kara para aklandığını belirlemişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK Holding ve alt şirketlerinde yönetici olan 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 11'i gözaltına alınmıştı.

Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında bulunduğu 8 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Ayrıca dün emniyette ifade veren Sezgin Baran Korkmaz'ın eşi Gökçen Korkmaz da serbest bırakılmıştı.