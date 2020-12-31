SBK Holding operasyonunda yeni gelişme! 11 kişi adliyeye sevkedildi

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca SBK Holding'e yönelik ortak yürütülen 'kara para aklama' ve 'hayali ticaret' soruşturmasında 132 milyon dolarlık vurgun ortaya çıkarılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve üzerine çok sayı da hayali şirket kurulan bekçinin de aralarında bulunduğu 11 kişi, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevkedildi.