Sazlıdere’de leylekleri vurdular: Vicdansızlar

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O sırada piknik yapan vatandaşların tepki göstermesi üzerine kaçak avcılar, silahlarını ve vurdukları leylekleri alarak olay yerinden uzaklaştı.

YEMEK İÇİN ÖLDÜRMÜŞLER

Piknik için orada bulunan Yücel Kaya, “Silahlı iki kişi gördük. Pusuya yatmış bir yere doğrultuyorlardı silahı. Baktığımızda orada leylek olduğunu gördük. Biz ses yaparak hayvanı kaçırmaya çalıştık ama hayvan kaçamadı. O iki kişi devamlı hayvana sıkıyorlardı, uzun namlulu silahları vardı. Yanlarına gittik, ‘Ne yapıyorsunuz’ dedik, ‘Av yapıyoruz’ dediler. ‘Bu leylek, avlanır mı bu, ne yapacaksınız bunu’ dedik, ‘Yemek için vuruyoruz’ dediler. Sonra aldılar hayvanı gittiler. Adamlara bir zarar veremeyiz, sonra haksız duruma düşeriz diye, sadece uyardık. Ondan sonra hayvanı alıp gittiler” şeklinde konuştu.

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GÖÇ YOLUNDA KONAKLIYORLAR

Hayvansever Gürkan Gazoğlu, “Sabah saatlerinde bize bir ihbar geldi. Şamlar Sazlıdere yönünde yabancı uyruklu kişiler, ellerinde silahlarla göçebe olan leylekleri vuruyorlarmış. Bizim arkadaşlarımız bütün kayıtlarını almışlar, biz de hemen buraya geldik. Onun dışında Orman Bölge Müdürlüğü ve emniyet ekipleri de harekete geçti. Normalde göçebe olan bu hayvanlar, Sazlıdere Barajı’nda sulak olduğu için bu noktada bekliyorlar ve bir süre sonra tekrar daha sıcak bölgelere doğru göç ediyorlar. Bu kişiler maalesef leylekleri yemek için vuruyorlarmış. Çok da vurmuşlar” dedi.

YABANCI UYRUKLU KAÇAK AVCILAR YAKALANDI

Yabancı uyruklu kaçak avcıların leylekleri vurduğu anlar ve sonrasında yaşananlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, kaçak avcıların kendilerini uyaran vatandaşlara, ‘Polis misiniz, kimliğinizi gösterin’ dedikleri de duyuluyor.

Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, araç plakasından kimliklerini tespit ettiği I.S. ve Y.G. isimli yabancı uyruklu şüphelileri gözaltına aldı. Polis ekipleri şüpheliler hakkında genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmek ve hayvana eziyet suçlarından adli soruşturma başlattı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği öğrenildi.