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Araç satın almak isteyenleri 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandıran çeteye operasyon

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#Sazan Sarmalı#Dolandırıcılık#Adana
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2023 10:12

Adana'da, halk arasında, 'sazan sarmalı' olarak bilinen, işleri birbirine dolaştırma usulüyle, araç satın almak isteyen 2 kişiyi 1 milyon 29 bin lira dolandırdığı tespit edilen çeteye yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si, tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine yapılan teknik takiple, halk arasında 'sazan sarmalı' olarak bilinen, işleri birbirine dolaştırma usulüyle, araç satın almak isteyen 2 kişiyi 1 milyon 29 bin lira dolandırdıkları belirlenen çeteye operasyon düzenledi.

Araç satın almak isteyenleri sazan sarmalı yöntemiyle dolandıran çeteye operasyon

Aralarında kadınların da olduğu 8 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde 85 bin 400 lira, 100 bin lira değerinde altın, 1 ruhsatsız tabanca, 34 cep telefonu sim kartı, 16 banka hesabı kartı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi

Araç satın almak isteyenleri sazan sarmalı yöntemiyle dolandıran çeteye operasyon

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Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Araç satın almak isteyenleri sazan sarmalı yöntemiyle dolandıran çeteye operasyon

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#Sazan Sarmalı#Dolandırıcılık#Adana

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