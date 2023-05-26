'Sazan sarmalı' yöntemi ile dolandırıcılığa 6 tutuklama

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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, araç satın almak isteyen 14 kişiyi halk arasında 'sazan sarmalı' olarak bilinen yöntemle 16 milyon TL dolandıran çeteye yönelik 22 Mayıs'ta Adana merkezli 4 ilde operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda, çete lideri S.D.'nin de aralarında olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; farklı kişilere ait çok sayıda banka hesap kartı, cep telefonu ve sim kartı ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Çete lideri S.D. ile 6 şüpheli tutuklanırken, diğerleri yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. (DHA)