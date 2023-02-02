Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Sayra ve Çınar’ın adı vakıfta yaşayacak

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Rızabey Apartmanı#Sayra Ve Çınar Vakfı
Sayra ve Çınar’ın adı vakıfta yaşayacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2023 07:00

İzmir’de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Rızabey Apartmanı'nın enkazında hayatını kaybeden ikizler Sayra ve Çınar’ın anneleri Tülin Batmaz, binlerce kişiye dokunmak amacıyla başlattığı 'İyilik ikizim' hareketini, 'Sayra ve Çınar Vakfı'na dönüştürdü.

Haberin Devamı

Beş kütüphane kuran, fidanlar diken, Afrika'da meyve bahçesi oluşturan, burs veren, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü yurtlarındaki ve köy okullarındaki çocuklara yardım eden iyilik gönüllüleri, son olarak Van’daki öğrenciye 5 koli resim malzemesi gönderdi. Tülin Batmaz çalışmaları anlatırken şöyle dedi:

ALKIŞLANMAYANLARIN HİKÂYELERİ

“Sayra ve Çınar iyi iki çocuktu. Onlardan yarım kalan iyilik hikâyelerinin bizler tarafından devam ettirilmesi gerekiyordu.Artık projelerimize vakıf olarak devam ediyoruz. Arama çalışmalarında sağ çıkarılanlar alkışlanırken kurtarılamayanlar alkışlanmadı. Sayra ve Çınar'ı alkışlamamışlardı. Alkışlanmayanların hikâyesini yazdım.”
 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Rızabey Apartmanı#Sayra Ve Çınar Vakfı

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın konuştuğu ölüm Şeytani plan polisi bile şaşırttı: Olayların bu şekilde gelişmesini hiç beklemiyorduk

Dünyanın konuştuğu ölüm! Şeytani plan polisi bile şaşırttı: 'Olayların bu şekilde gelişmesini hiç beklemiyorduk'

#ALMANYA
Dolandırıcıların eli Türkiyeye kadar uzanmış İnternette aşık olup tüm servetlerini kaptırıyorlar...

Dolandırıcıların eli Türkiye'ye kadar uzanmış! İnternette aşık olup tüm servetlerini kaptırıyorlar...

#Pig Butchering
Elon Musk eski şirketine rakip oluyor

Elon Musk eski şirketine rakip oluyor!

#Twitter