Sayra ve Çınar’ın adı vakıfta yaşayacak

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Beş kütüphane kuran, fidanlar diken, Afrika'da meyve bahçesi oluşturan, burs veren, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü yurtlarındaki ve köy okullarındaki çocuklara yardım eden iyilik gönüllüleri, son olarak Van’daki öğrenciye 5 koli resim malzemesi gönderdi. Tülin Batmaz çalışmaları anlatırken şöyle dedi:

ALKIŞLANMAYANLARIN HİKÂYELERİ

“Sayra ve Çınar iyi iki çocuktu. Onlardan yarım kalan iyilik hikâyelerinin bizler tarafından devam ettirilmesi gerekiyordu.Artık projelerimize vakıf olarak devam ediyoruz. Arama çalışmalarında sağ çıkarılanlar alkışlanırken kurtarılamayanlar alkışlanmadı. Sayra ve Çınar'ı alkışlamamışlardı. Alkışlanmayanların hikâyesini yazdım.”

