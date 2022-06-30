Sayıştay’a beş yeni üye

Haberin Devamı

Meslek mensupları kontenjanından Erdoğan Durkut, Selim Erdem ve Ramazan Selek, Hazine ve Maliye Bakanlığı kontenjanından Mahmut Kazan ve diğer adaylar kontenjanından İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Sayıştay’ın yeni üyeleri oldu. Muhalefet partileri oylamaya katılmadı. CHP, HDP ve İYİ Parti, adayların belirlenmesinde ve komisyon sürecinde “partizanca hareket edildiği” gerekçesiyle seçimi boykot etti. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “İktidar tarafından yapılan partizanca seçimler Sayıştay’ın görevini tam olarak yapmasını yıllardır engellemekte, yapılan yolsuzluklara, usulsüzlüklere âdeta yol verilmektedir” dedi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ise özetle “iktidarın dayatmacı bir tavır takınarak muhalefetin görüş ve düşüncelerini alma ihtiyacı hissetmediğini” söyledi.