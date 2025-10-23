×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sayıştay’a 5 yeni üye seçildi

Güncelleme Tarihi:

#Sayıştay#TBMM#Üye Seçimi
Sayıştay’a 5 yeni üye seçildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2025 07:00

TBMM Genel Kurulu’nda Sayıştay’da boş bulunan 5 üyelik için 10 aday arasında yapılan seçimde; Coşkun Çekiciler, İsmail Çobanoğlu, Adnan Güran, Necati Küçükaydın, Eşref Edip Çiçekli Sayıştay üyeliğine seçildi.

Haberin Devamı

Dün, Genel Kurul’da Sayıştay için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun belirlediği 10 aday arasından gizli oylamayla seçim yapıldı. Seçimde 293 milletvekili oy kullandı. Oyların 14’ü geçersiz sayıldı. Seçim sonucuna göre, meslek mensupları kontenjanından Eşref Edip Çiçekli ve Necati Küçükaydın, Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları kontenjanından Coşkun Çekiciler, İsmail Çobanoğlu ve Adnan Güran, Sayıştay’ın yeni üyeleri oldu.

CHP grubu, ‘seçimlerin liyakatsiz olduğu’ gerekçesiyle oylamaya katılmadı. 

Sayıştay’a 5 yeni üye seçildi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sayıştay#TBMM#Üye Seçimi

BAKMADAN GEÇME!