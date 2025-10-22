×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sayıştay'a 5 yeni üye seçildi

Güncelleme Tarihi:

#Sayıştay#TBMM#Hazine Ve Maliye
Sayıştaya 5 yeni üye seçildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2025 20:10

TBMM Genel Kurulunda, Eşref Edip Çiçekli, Necati Küçükaydın, Coşkun Çekiciler, İsmail Çobanoğlu ve Adnan Güran, Sayıştay üyeliğine seçildi.

Haberin Devamı

Genel Kurulda, siyasi partilerin grup önerilerinin görüşülmesinin ardından, Sayıştay için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun belirlediği 10 aday arasından gizli oylamayla seçim yapıldı.

293 MİLLETVEKİLİ OY KULLANDI

Seçimde 293 milletvekili oy kullandı. Oyların 14'ü geçersiz sayıldı. Seçim sonucuna göre, meslek mensupları kontenjanından Eşref Edip Çiçekli ve Necati Küçükaydın, Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları kontenjanından Coşkun Çekiciler, İsmail Çobanoğlu ve Adnan Güran, Sayıştayın yeni üyeleri oldu.

Öte yandan, CHP'li milletvekilleri, "seçimlerin liyakatsiz olduğu" gerekçesiyle oylamaya katılmadı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sayıştay#TBMM#Hazine Ve Maliye

BAKMADAN GEÇME!