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Sayıştay sözleşmeli bilişim personeli alacak! İşte ilanın detayları

#Personel Alımı#Sayıştay#Sayıştay Personel Alımı
Sayıştay sözleşmeli bilişim personeli alacak İşte ilanın detayları

Sayıştay sözleşmeli 11 bilişim personeli alımı yapacağını ilan etti. Ankara'da istihdam edilecek personeller için bazı başvuru şartları da belirlendi. İşte, Sayıştay Başkanlığı bilişim personeli istihdamının ayrıntıları...

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Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Sayıştay'ın Bilgi İşlem Birim Başkanlığında görevlendirilecek personel, sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre alınacak. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecek.

BAŞVURU DETAYLARI

Başvurular, istenen belgelerle 10 Aralık 2021 mesai saati bitimine kadar Başkanlığın, "İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) 06520 No:45 Balgat/Çankaya/Ankara" adresine şahsen veya son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta ile yapılabilir.

Başvurusu kabul gören bilişim personeli pozisyonunun 4 katı kadar aday, Sayıştay tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınava davet edilecek.

İlanda yer alan detaylara göre; sözlü sınava çağırılacak adayların isim listesi, başvuruların ardından ilan edilecek.

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