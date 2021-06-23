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ANKARA
Haber Giriş: 23.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Sayıştay Başkanlığı’na Metin Yener seçildi

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Sayıştay Başkanlığı’na Metin Yener seçildi

TBMM Genel Kurulu’nda, Sayıştay Başkanlığı’na, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener seçildi.

Genel Kurul’da gizli oyla yapılan seçimde, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener ile Sayıştay 6. Daire üyesi Mehmet Aksoy yarıştı. Yener, 255 oyla Sayıştay Başkanlığı’na seçilirken, Aksoy 4 oy aldı. Seçimde 1 boş oy çıkarken, 10 oy da geçersiz sayıldı. Metin Yener, 1972 yılında Ankara’da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu olan Yener, Gazi Üniversitesi’nde İktisat Politikası, Indiana Üniversitesinde Kamu Yönetimi alanlarında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Devletin çeşitli kademelerinde görev alan Yener, 2012 yılında Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdür Yardımcılığına, 2014’de ise Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’ne atandı. 2018 yılından bugüne Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü görevini sürdüren Yener, evli ve iki çocuk babası. 

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