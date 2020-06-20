Sayısal Loto'nun 1333. hafta çekilişi tamamlandı! MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

Sayısal Loto'nun 20 Haziran 2020 tarihli 1333. çekilişinde heyecan geride kaldı. Noter ve çekiliş heyeti huzurunda yapılan çekilişin ardından bu haftanın altı talihli numarası belirlendi. Şimdi ise şans oyunu tutkunlarının sorgulamaları yoğunlaştı. İşte, MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı...

Sayısal Loto oyununun 1333. çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu akşamki çekilişte kazandıran numaralar belli oldu.

Saat 21:15'te başlayan çekiliş sonucu kazanan numaralar şunlar oldu; 24 - 29 - 36 - 41 - 45 - 46

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