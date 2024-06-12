Sayısal Loto’da rekor ikramiye... 358 milyon TL

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Çılgın Sayısal Loto’da 358 milyon TL’yi bulan rekor ikramiye için çekiliş, 12 Haziran Çarşamba günü (bugün) gerçekleşecek. Bugüne kadar Çılgın Sayısal Loto’da çıkan en yüksek ikramiye, 17 Temmuz 2023’te gerçekleştirilen çekilişte, Diyarbakır Silvan’dan oynayarak altı bilen bir talihlinin kazandığı 247 milyon 659 bin 481 TL’lik ikramiyeydi. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar adresinden yayınlanıyor.