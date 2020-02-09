Sayısal Loto'da 5 milyon TL devretti: 8 Şubat 2020 Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

Sayısal Loto sonuçları cumartesi akşamı düzenlenen çekilişin ardından belli oldu. İstanbul Beyoğlu'nda Milli Piyango İdaredesi (MPİ) tarafından yapılan kuranın ardından açıklanan Sayısal Loto sonuçları, bu hafta da zengin olmak isteyen vatandaşların yüzünü güldürdü. 6 bilenin büyük ikramiyeye kavuştuğu 8 Şubat Sayısal Loto sonuçları merakla araştırılıyor. Peki, Sayısal Loto'da hangi numaralar kazandırdı? Büyük ikramiye hangi ile çıktı? İşte, 1295. hafta Sayısal Loto sonuçları ve haftanın şanlı numaraları.

8 ŞUBAT SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto oyununun 1295. hafta çekiliş sonuçları bu hafta kuponlarını oynayan vatandaşlar tarafından çekilişin hemen sonrası sorgulanmaya başlandı. MPİ'nin internet sitesinde düzenlenen canlı Sayısal Loto çekilişinin ardından, Milli Piyango İdaresi ikramiye kazanan numaraları duyurdu. 8 Şubat Sayısal Loto çekilişinde şu numaralar çıktı;

SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Sayısal Loto'nun son çekilişinde ne oldu?

Sayısal Loto oyununun 1294. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 209 bin TL haftaya devretti. 5 bilen 77 kişi 6 bin TL ikramiye kazandı.

Sayısal Loto ikramiyeleri ne zamana kadar alınır?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.