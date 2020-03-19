Sayısal Loto'da 1306'ncı hafta sonuçları belli oldu! MPİ Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama sayfası

Her hafta çarşamba ve cumartesi günü düzenlenen Sayısal Loto çekilişinde haftanın ilk heyecanı geride kaldı. Noter ve çekiliş heyeti huzurunda yapılan Sayısal Loto oyununun 1306'ncı çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 37 bin 676 lira 60 kuruşluk ikramiye devretti. İşte, Sayısal Loto'da bu haftanın ilk çekilişinde kazandıran numaralar...

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 75 kişi 5 bin 536 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 3 bin 909 kişi 79 lira 65'er kuruş ve 3 bilen 68 bin 28 kişi de 12 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

MPİ'nin dün akşam düzenlenen çekilişinde kazandıran numaralar 14, 21, 27, 29, 39 ve 47 olarak belirlendi.

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