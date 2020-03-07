Sayısal Loto'da 1303. hafta çekiliş sonuçları belli oldu! MPİ kupon sonucu sorgulama ekranı

Sayısal Loto oyununun 1303. hafta çekiliş sonuçlarının belli olmasının ardından, gözler bu kez de sonuç sorgulama ekranına çevrildi. Bu hafta ikinci kez kupon dolduran şans oyunu tutkunları, 7 Mart 2020 tarihli Sayısal Loto çekilişinde hangi numaralarının kazandırdığını ve kuponlarının durumunu sorguluyor. İşte, MPİ kupon sonucu sorgulama ekranı...

Sayısal Loto oyununun 1303'üncü çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 3 milyon 319 bin 493 lira 50 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 215 kişi 3 bin 909 lira 35'er kuruş, 4 bilen 10 bin 664 kişi 59 lira 20'şer kuruş ve 3 bilen 148 bin 646 kişi 11 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.



Büyük ikramiye isabet eden kuponun Muğla'nın Milas ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

Şnas oyununu tutkunlarının yakından takip ettiği Sayısal Loto çekilişinde mart ayının ve haftanın ikinci çekilişinde sona gelindi. MPİ'nin binasında noter ve çekiliş heyeti gözetiminde yapılan çekim sonrası, bu haftanın kazandıran 6 şanslı numarası ilan edildi.

Saat 21:15'te başlayan 1303. hafta çekilişinde belirlenen numaralar şunlar oldu; 7 - 10 - 15 - 23 - 31 - 35

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