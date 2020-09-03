Sayısal Loto ve Şans Topu sonuçları belli oldu
Sayısal Loto’da 6 bilen ve 5+1 bilen çıkmayınca 58 milyon 7 bin 778 lira devretti.
Çekilişte 5 bilen 1 kişi 362 bin 482 lira 40 kuruş ikramiye kazandı. 4 bilen 1383 lira 50 kuruş, 3 bilen 94 lira 90 kuruş, 2 bilen 9 lira 90 kuruş kazandı.
1 TALİHLİYE 714 BİN TL
Şans Topu’nda 5+1 bilen 1 kişi 714 bin 221 lira 35 kuruş kazandı. Çekilişte 5 bilen 10 bin 905 lira, 4+1 bilen 573 lira 90 kuruş, 4 bilen 49 lira 20 kuruş, 3+1 bilen 22 lira 45 kuruş, 2+1 bilen 8 lira 45 kuruş, 3 bilen 7 lira 50 kuruş, 1+1 bilen 4 lira 10 kuruş, +1 bilen 4 lira 5 kuruş kazandı.
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