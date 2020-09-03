MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSayısal Loto ve Şans Topu sonuçları belli oldu
GeriGündem Sayısal Loto ve Şans Topu sonuçları belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 03.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Sayısal Loto ve Şans Topu sonuçları belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sayısal Loto ve Şans Topu sonuçları belli oldu
Abone Olgoogle-news

Sayısal Loto’da 6 bilen ve 5+1 bilen çıkmayınca 58 milyon 7 bin 778 lira devretti.

 Çekilişte 5 bilen 1 kişi 362 bin 482 lira 40 kuruş ikramiye kazandı. 4 bilen 1383 lira 50 kuruş, 3 bilen 94 lira 90 kuruş, 2 bilen 9 lira 90 kuruş kazandı.

1 TALİHLİYE 714 BİN TL

Şans Topu’nda 5+1 bilen 1 kişi 714 bin 221 lira 35 kuruş kazandı. Çekilişte 5 bilen 10 bin 905 lira, 4+1 bilen 573 lira 90 kuruş, 4 bilen 49 lira 20 kuruş, 3+1 bilen 22 lira 45 kuruş, 2+1 bilen 8 lira 45 kuruş, 3 bilen 7 lira 50 kuruş, 1+1 bilen 4 lira 10 kuruş, +1 bilen 4 lira 5 kuruş kazandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle