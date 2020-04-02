Sayısal Loto ve Şans Topu çekilişi tamamlandı! MPİ çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Şans oyunu tutkunlarının yakından takip ettiği Sayısal Loto ve Şans Topu'nda haftanın çekiliş heyecanı vardı. Merakla beklenen çekilişlerin tamamlanmasıyla birlikte, kuponlarını kontrol eden ve ikramiye durumunu sorgulayan vatandaşlar, internette araştırmalarına hız verdi. İşte, haftanın Sayısal Loto ve Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte kazandıran numaralar 4, 10, 15, 23, 30 ve 31 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1310'uncu çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 1 milyon 57 bin 70 lira 35'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 74 kişi 4 bin 815 lira 75'er kuruş, 4 bilen 3 bin 857 kişi 69 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 62 bin 314 kişi de 11 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların Ankara'nın Altındağ ve Diyarbakır'ın Bağlar ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.

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ŞANS TOPU SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 5, 13,14, 31, 33 ve artı 4 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun 981. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 639 bin 95 lira 86 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 10 kişi 6 bin 185 lira 30'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 114 kişi 723 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 1881 kişi 54 lira 85'er kuruş, 3 artı 1 bilen 4 bin 95 kişi 30 lira 50'şer kuruş, 3 bilen 58 bin 933 kişi 4 lira 55'er kuruş, 2 artı 1 bilen 40 bin 434 kişi 6 lira 75'er kuruş, 1 artı 1 bilen 137 bin 562 kişi 3 lira 70'er kuruş ikramiye alacak.

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