MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSayısal Loto ve On Numara sonuçları açıklandı
GeriGündem Sayısal Loto ve On Numara sonuçları açıklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 18.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Sayısal Loto ve On Numara sonuçları açıklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sayısal Loto ve On Numara sonuçları açıklandı
Abone Olgoogle-news

Sayısal Loto’da 6 bilen çıkmayınca 53 milyon 737 bin 184 lira devretti.

5+1 bilenin de çıkmadığı çekilişte 5 bilen 3 kişi 85 bin 722 lira 15’er kuruş, 4 bilen 176 kişi 1461 lira 15’er kuruş, 3 bilen 6 bin 592 kişi 97 lira 50’şer kuruş, 2 bilen 96 bin 695 kişi 9 lira 95’er kuruş kazandı.

1 KİŞİYE 778 BİN TL

On Numara’da 10 bilen 1 kişi 778 bin 521 lira kazandı. Çekilişte 9 bilen 78 kişi 2 bin 155 lira 45’er kuruş, 8 bilen 979 kişi 214 lira 65’er kuruş, 7 bilen 8 bin 592 kişi 46 lira 45’er kuruş, 6 bilen 49 bin 380 kişi 8 lira 50’şer kuruş, hiç bilemeyen 82 bin 326 kişi 7 lira 10’ar kuruş kazandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle