Sayısal Loto ve On Numara sonuçları açıklandı

5+1 bilenin de çıkmadığı çekilişte 5 bilen 3 kişi 85 bin 722 lira 15’er kuruş, 4 bilen 176 kişi 1461 lira 15’er kuruş, 3 bilen 6 bin 592 kişi 97 lira 50’şer kuruş, 2 bilen 96 bin 695 kişi 9 lira 95’er kuruş kazandı.

1 KİŞİYE 778 BİN TL

On Numara’da 10 bilen 1 kişi 778 bin 521 lira kazandı. Çekilişte 9 bilen 78 kişi 2 bin 155 lira 45’er kuruş, 8 bilen 979 kişi 214 lira 65’er kuruş, 7 bilen 8 bin 592 kişi 46 lira 45’er kuruş, 6 bilen 49 bin 380 kişi 8 lira 50’şer kuruş, hiç bilemeyen 82 bin 326 kişi 7 lira 10’ar kuruş kazandı.