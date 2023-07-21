Sayısal Loto talihlisi 248 milyon TL’lik çeki aldı: Fabrika kuracağız

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Sisal Şans tarafından 17 Temmuz Pazartesi günü yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişinde bir kişi 247 milyon 659 bin 481 TL ikramiye kazandı. Türkiye’de şans oyunlarında verilen en büyük para ödülü olan ikramiye Diyarbakır Silvan’da yaşayan Fevzi Badıkan’a isabet etti. Badıkan, akrabalarıyla birlikte dün İstanbul’a gelerek bankadan çekini aldı.

MAKİNEYE OYNATTIĞI KUPONLA KAZANMIŞ

Fevzi Badıkan adına konuşan yeğeni Şükrü Badıkan, Silvan’ın en büyük aşiretlerinden biri olan Badıkan Aşireti mensubu olduklarını belirterek, “Fevzi amcam Silvan’ın sayılı zenginleri arasındaydı. İşler ters gidince iflas etti. Önce İzmir’e ardından Ankara’ya yerleşti. Sonra tekrar Silvan’a geldi. Silvan’a geldikten sonra ara sıra loto oynuyordu. Biz aslında oynamasını istemiyorduk. Önce 20 liralık oynadı, onla 60 lira kazandı. Sonra 60 lirasını bir daha yatırdı. Oynarken kendisi de oynamadı, makineye oynattı. Geçen gün eve gidip bilete baktığında ikramiyenin çıktığını görmüş. Sonra bizi aradı, biz inanamadık. Bu kadar büyük rakamın çıkacağına inancımız yoktu. Aile büyüklerimizle beraber inşallah bölgemize, Diyarbakırımıza, özellikle aşiretimiz için gerekli çalışmalar neyse biz bu parayı orada kullanmayı düşünüyoruz. Biz buna tek başımıza karar verecek durumda değiliz. Aşiretimizin büyüklerinin uygun göreceği işleri yapmayı planlıyoruz. Silvan’da fabrika kurmayı düşünüyoruz. Bölgenin ihtiyacı olan birkaç şey var. Onun çalışmasını yürütüyoruz inşallah iyi bir yatırım yapacağız" diye konuştu.