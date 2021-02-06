Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Gözler 106 milyon TL'yi aşan büyük ikramiyenin sahibinde

Çılgın Sayısal Loto’nun 106 Milyon TL’yi aşan tarihi çekilişi TV8’de yayınlanan Survivor’da, Alp Kırşan’ın sunumuyla 6 Şubat Cumartesi, günü gerçekleşecek. Şans oyunu tutkunlarının gözü büyük hayaller için 106 milyon 693 bin 577 TL’lik tarihin en büyük ikramiyesinde.

Şans oyunlarının kare ası olan Sayısal Loto, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 21.30'da çekiliyor. Sonuçlar Millipiyangoonline.com üzerinden canlı izlenebiliyor ve sorgulanabiliyor. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, çekilişin hemen ardından Milli Piyango Online ekranı üzerinden paylaşılacak.