Sayısal Loto sonuçları belli oldu; 3 milyon çarşamba gününe devretti - 9 Mayıs MPİ Sayısal Loto hızlı sonuç sorgulama

9 Mayıs Sayısal Loto sonuçları' için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen 21:15'te düzenlenen çekilişin ardından, Sayısal Loto çekiliş sonuçları erişime açıldı. Geçtiğimiz hafta son çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 850 bin 699 lira 67 kuruşluk ikramiyenin devrettiği Sayısal Loto'da haftanın ikramiye kazandıran numaraları, kuponlarını günler öncesinden tamamlayan şans oyunu tutkunları tarafından sorgulanıyor. İşte, merakla beklenen 9 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve 1321. hafta Sayısal Loto ikramiye sonuç ekranından açıklanan şanslı rakamlar...

9 MAYIS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto oyununun 1321'nci hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda tamamlandı. Heyecanla beklenen Sayısal Loto'nun 9 Mayıs tarihli çekilişinde şu numaralar ikramiye kazandırdı;





SAYISAL LOTO SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 80 kişi 6 bin 442 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 278 kişi 91 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 82 bin 481 kişi de 12 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

En çok ilgi gören şans oyunları arasında yer alan Sayısal Loto'nun çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesinden sorgulanıyor. Sayısal Loto'nun 9 Mayıs tarihli sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar öğrenilebilecek.

SAYISAL LOTO'NUN SON ÇEKİLİŞİNDE NE OLDU?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 103 kişi 4 bin 305 lira 75'er kuruş, 4 bilen 4 bin 840 kişi 69 lira 30'ar kuruş ve 3 bilen 81 bin 98 kişi de 10 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.