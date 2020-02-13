Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı (12 Şubat 2020) Sayısal Loto'da 2 milyon TL 3'2 bölündü

Sayısal Loto sonuçlarında heyecanlı bekleyiş çarşamba akşamı sona erdi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleşen çekiliş sonrası, Sayısal Loto'da haftanın şanslı numaraları ilan edildi. 12 Şubat Sayısal Loto sonuçları MPİ Sayısal Loto sorgulama ekranı aracılığı ile sorgulanabilecek. Peki, Sayısal Loto'da bu hafta hangi şanslı numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 1296. hafta Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre bu hafta çıkan 6 şanslı numara ve Sayısal Loto sonuç ve kupon sorgulama ekranı....

Sayısal Loto oyununun 1296. çekilişinde 6 bilen 3 kişi, 2 milyon 279 bin 695'er liralık ikramiyenin sahibi oldu.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 121 kişi 5 bin 346'şar lira, 4 bilen 6 bin 532 kişi 74'er lira ve 3 bilen 112 bin 238 kişi 13,5'er lira ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Çorum'un Sungurlu, Edirne'nin Merkez, Kocaeli'nin Körfez ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.

Sayısal Loto'nun çarşamba günü düzenlenen çekilişinin ardından bu hafta çıkan 6 şanslı numara, MPİ'nin internet sitesinden kamuoyuna duyuruldu. Sayısal Loto'nun 12 Şubat tarihli çekilişinde şu numaralar çıktı;

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA

SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

En çok ilgi gören şans oyunları arasında yer alan Sayısal Loto'nun çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesinden sorgulanıyor. Sayısal Loto'nun 12 Şubat tarihli sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar öğrenilebilecek.

Sayısal Loto'nun son çekilişinde ne olmuştu?

Sayısal Loto oyununun 8 Şubat tarihli çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 5 milyon TL devretti. Sayısal Loto'da geçen hafta çıkan numaralar 7, 14, 16, 22, 39, 42 oldu.

Sayısal Loto kuponları nasıl doldurulur?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.