Sayısal Loto ne zaman çekiliyor? Sayısal Loto çekilişi saat kaçta?

Sayısal Loto'da 1314. hafta çekilişi bu akşam yapılacak. Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) İstanbul'da yer alan Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde tamamlanacak çekiliş sonrası, haftanın kazanan şanslı numaraları belirlenecek. İşte, 1264. Saysal Loto çekilişi hakkında ayrıntılar...

Sayısal Loto çekilişi çarşamba günleri saat 21:45'te başlıyor. Çarşamba günleri Milli Piyango İdaresi tarafından hem Sayısal Loto hem de Şans Topu oyununun çekilişi düzenlendiği için bu iki çekiliş saati arasında farklılık bulunuyor.

Cumartesi akşamı düzenlenen Sayısal Loto çekilişinin saati ise 21:15'te gerçekleşiyor.

SAYISAL LOTO HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması