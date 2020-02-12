MPİ'nin en çok tercih edilen şans oyunlarından Sayısal Loto'nun çekiliş günleri vatandaşlarca merak ediliyor. Sayısal Loto oyununun çekiliş günlerine merak eden vatandaşlar, konuya dair bilgi almak için internette araştırma yapıyor. İşte, 'Sayısal Loto hangi günler çekiliyor?' sorusunun yanıtı...

Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

SAYISAL LOTO OYUNU HAKKINDA

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe günleri çekilişi yapılan bir şans oyunudur. Aynı kolonda 1'den 54'e kadar olan rakamların arasından altı rakam seçilerek oynanır. Süper Loto'dan ikramiye kazanabilmek için aynı kolon içerisinden en az üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir.

Altı rakam çekiliş sonuçları ile uyuştuğu durumda büyük ikramiye kazanılır. Büyük ikramiye bilen olmadığı durumda bir sonraki haftaya devir eder. 25 Ekim 2007 tarihinden beri şans oyunu her haftanın Perşembe günü yapılmaktadır.