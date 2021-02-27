Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? 27 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonucu için geri sayım

Sayısal Loto'da bir çekiliş günü daha geldi çattı. Çılgın Sayısal Loto'da son çekiliş 24 Şubat Çarşamba günü gerçekleşmiş, büyük ikramiye devretmişti. 125 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye üzerine hayal kuran şans oyunu tutkunları, 27 Şubat tarihli çekiliş saatine odaklandı.

Şans oyunlarının kare ası olan Sayısal Loto, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 21.30'da çekiliyor. Sonuçlar Millipiyangoonline.com üzerinden canlı izlenebiliyor ve sorgulanabiliyor.