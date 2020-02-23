Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre 3 milyon TL 1 kişiye çıktı - Canlı 22 Şubat Sayısal Loto sonuçları sorgulama

Çarşamba ve cumartesi günleri düzenlenen Sayısal Loto'da heyecan sona erdi. 1299'uncu hafta heyecanının yaşandığı Sayısal Loto sonuçları MPİ'nin resmi internet sitesinden erişime açıldı. Düzenlenen çekiliş sonrası, çarşamba günü 1. devrini gerçekleştiren Sayısal Loto 22 Şubat sonuçları şans oyunu tutkunları tarafından sorgulanmaya başlandı. İşte, Sayısal Loto ikramiye sonuç sorgulama sayfası ve Sayısal Loto'da bu hafta kazandıran numaralar...

22 ŞUBAT SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Heyecanla beklenen Sayısal Loto'nun 22 Şubat sonuçları saat 21:15'te başlayan canlı çekiliş sonrası ilan edildi. Noter huzurunda çekiliş heyeti tarafından gerçekleşen çekiliş sonrası belli olan rakamlar şunlar oldu;

SAYISAL LOTO SORGULAMA EKRANI

Sayısal Loto oyununun 1299. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 3 milyon 308 bin 153 lira 10 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 118 kişi 6 bin 963 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 6 bin 318 kişi 98 lira 35'er kuruş ve 3 bilen 124 bin 91 kişi 13 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun İstanbul'un Tuzla ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

SAYISAL LOTO'DA 1 MİLYON TL DEVRETMİŞTİ

Sayısal Loto oyununun 1298'inci çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 254 bin 111 lira 88 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 76 kişi 6 bin 602 lira 45'er, 4 bilen 4 bin 391 kişi 86 lira 40'ar ve 3 bilen 80 bin 971 kişi de 12 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

MPİ'DAN SAYISAL LOTO BİLETLERİ İÇİN DUYURU

1- Sayısal oyunlarımıza ait biletlerinizi mutlaka İdaremizin ruhsatlı sayısal oyunlar bayilerinden alınız.

2- Seyyar veya yetkisiz kişilerden sayısal oyunlar biletlerini almayınız. Aksi halde ikramiye alamama sorunuyla karşılaşabilirsiniz.

3- İdaremizin ruhsatlı bayilerinin dışındaki kişilerden aldığınız sayısal oyunlar biletleri sahte ise ikramiye alma sırasında yasalar gereği zor durumda kalabilirsiniz.

Gerçek Sayısal Oyunlar Biletlerinde;

- Barkod çizgileri düzgün, belirgin ve aralıklıdır.

- Oynanan numaralar, kolon harfleri ve diğer bilgiler bilet üzerinde aşırı derecede kenarlara kaymamıştır.