Sayısal Loto çekiliş sonuçları ilan edildi, 1 milyon devretti - 19 Şubat Sayısal Loto sonuç sorgulama

Sayısal Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Saat 21:45'te yapılan çekiliş sonunda Sayısal Loto çekiliş sonuçları binlerce vatandaş tarafından sorgulanmaya başlandı. Özellikle Sayısal Loto'da geçen hafta 6 bilen 3 kişinin, 2 milyon 279 bin 695'er ikramiye kazanmasıyla, bu hafta Sayısal Loto'ya ilgi büyük oldu. İşte, merakla araştırılan Sayısal Loto'da 6 şanslı numara ve Sayısal Loto sonuç ve kupon sorgulama ekranı....

Sayısal Loto oyununun 1298'inci çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 254 bin 111 lira 88 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 76 kişi 6 bin 602 lira 45'er, 4 bilen 4 bin 391 kişi 86 lira 40'ar ve 3 bilen 80 bin 971 kişi de 12 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

19 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ tarafından kamuoyuna duyuruldu. Bin 298. hafta Sayısal Loto sonuçlarına göre, şu numaralar çıktı;

5-11-14-26-42-43

SAYISAL LOTO SONUÇ VE KUPON SORGULAMA EKRANI

Sayısal Loto'nun son çekilişinde ne oldu?

Sayısal Loto oyununun 1297. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 972 bin 603,75 lira ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 164 kişi 4 bin 813,55'er lira, 4 bilen 8 bin 184 kişi 72,90'ar lira ve 3 bilen 141 bin 63 kişi 11,15'er lira ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Ankara'nın Çankaya ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

Sayısal Loto kuponları nasıl doldurulur?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.