Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu: 1 milyon TL bir kişiye çıktı! Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı (29 Nisan)

Nisan ayının son Sayısal Loto çekilişi noter huzurunda tamamlandı. Her hafta çarşamba ve cumartesi günleri düzenlenen 1318'nci hafta Sayısal Loto çekilişinde haftanın şanslı numaraları ve ikramiye oranları belli oldu. 6 bilenin büyük ikramiyeye kavuştuğu Sayısal Loto canlı çekilişinde, MPİ haftanın şanslı numaralarını ilan etti. İşte, 1318. hafta heyecanının yaşandığı 29 Nisan 2020 Sayısal Loto sonuçları ve Sayısal Loto çekilişinde ikramiye kazandıran rakamlar...

29 NİSAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

29 Nisan Sayısal Loto sonuçları MPİ'nin internet sitesinden ilan edildi. Sayısal Loto canlı çekilişi sonrası haftanın ikramiye kazandıran numaraları açıklandı. MPİ tarafından kamuoyuna duyurulan sonuçlara göre Sayısal Loto'da bu hafta çıkan şanslı numaralar şunlar oldu;



Sayısal Loto oyununun 1318. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 49 bin 666 liralık ikramiyenin sahibi oldu.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 82 kişi 5 bin 121 lira 65'er kuruş, 4 bilen 3 bin 773 kişi 83 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 70 bin 746 kişi de 11 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Yozgat'ın Sorgun ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

Sayısal Loto'nun son çekilişinde ne olmuştu?

Sayısal Loto oyununun 1317. hafta sonuçları MPİ tarafından kamuoyuna duyuruldu. Noter huzurunda 21:15'te başlayan çekilişin ardından Sayısal Loto'da ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu; 2-14-25-31-42-49

SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

En çok ilgi gören şans oyunları arasında yer alan Sayısal Loto'nun çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesinden sorgulanıyor. Sayısal Loto'nun 29 Nisan tarihli sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar öğrenilebilecek.