Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı | MPİ 1330. hafta 10 Haziran Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı

Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi'nce (MPİ) düzenlenen 10 Haziran 'Sayısal Loto sonuçları'na göre ikramiye kazandıran numaralar MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı üzerinden açıklandı. Sayısal Loto çekilişinin tamamlanmasının ardından, şans oyunu tutkunları 1330. hafta Sayısal Loto sonuçlarına odaklandı. Bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca 2. devir gerçekleşti. İşte, 10 Haziran 2020 Sayısal Loto canlı çekilişi sonuçları ve Sayısal Loto kupon sonuç sorgulama sayfası...

Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2.817.831,90 TL devretti.

10 HAZİRAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto 1330. hafta çekilişleri, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından saat 21:45'te tamamlandı. Çekiliş sonucu kazandıran numaralar şunlar oldu;

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SON ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto oyununun 1329. çekilişinde kazandıran numaralar 5, 11, 24, 39, 41 ve 44 olarak belirlendi.

Çekilişte 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 600 bin 524 lira 52 kuruşluk ikramiye devretti.

SAYISAL LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.