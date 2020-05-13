Sayısal Loto canlı çekilişi sonuçları ilan edildi 13 Mayıs 2020 - 322. hafta Sayısal Loto sorgulama ekranı

Sayısal Loto'da haftanın şanslı rakamları Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce saat 21:45'te yapılan çekilişin ardından ilan edildi. Son çekilişte 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 138 bin 832 liranın devrettiği Sayısal Loto çekilişinde, gözler 13 Mayıs Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranına çevrildi. İşte, 1322. hafta Sayısal Loto sonuçları ve MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama sayfası.

13 MAYIS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto oyununun 1322. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda tamamlandı. 13 Mayıs Sayısal Loto çekilişinde şu numaralar ikramiye kazandırdı;

SAYISAL LOTO SORGULAMA EKRANI

Sayısal Loto'nun son çekilişinde ne olmuştu?

Sayısal Loto'da 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 138 bin 832 lira 98 kuruşluk ikramiye devretti.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 80 kişi 6 bin 442 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 278 kişi 91 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 82 bin 481 kişi de 12 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.