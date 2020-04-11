Sayısal Loto canlı çekilişi sonuçları belli oldu 11 Nisan 2020 - 1313. hafta Sayısal Loto sorgulama ekranı! İşte şanslı rakamlar

11 Nisan Sayısal Loto sonuçları, noter huzurunda saat 21:15'te tamamlanan kuranın ardından Milli Piyango İdaresi'nce erişime açıldı. Her hafta cumartesi ve çarşamba günleri olmak üzere haftada iki gün çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto oyununun, 1313. hafta Sayısal Loto sonuçları Sayısal Loto ikramiye sorgulama ekranından öğrenilecek. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanırken, 5 ve 4 bilenler ise diğer ikramiyelerine kavuşacak. İşte, merakla beklenen 11 Nisan Canlı Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve Sayısal Loto sorgulama sayfasından açıklanan haftanın şanslı rakamları...

11 NİSAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto oyununun 1313. hafta çekilişi MPİ tarafından tamamlandı. Sayısal Loto'da hangi numaralar ikramiye kazandırdı sorusu çekilişin ardından yanıt buldu. 11 Nisan Sayısal Loto canlı çekilişi sonrası şu numaralar ikramiye kazandırdı;

CANLI SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA

Sayısal Loto sonuçları nasıl öğrenilir?

En çok ilgi gören şans oyunları arasında yer alan Sayısal Loto'nun çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesinden sorgulanıyor. Sayısal Loto'nun 11 Nisan tarihli sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar öğrenilebilecek.

Sayısal Loto'da geçen hafta ne olmuştu?

Sayısal Loto oyununun 1312. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 805 bin 236 liralık ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 63 kişi 5 bin 113 lira 95'er kuruş, 4 bilen 2 bin 862 kişi 84 lira 75'er kuruş ve 3 bilen 49 bin 854 kişi de 12 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

Sayısal Loto oyunu nasıl oynanıyor?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.