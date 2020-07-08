Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları belli oldu - 8 Temmuz 1338. hafta Milli Piyango Sayısal Loto sonucu sorgulama

Her hafta çarşamba ve cumartesi günleri düzenlenen Sayısal Loto çekilişinde heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi'nin genel merkezinde gerçekleşen çekilişin ardından, Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Geçen haftaki son çekilişte 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 835 bin 497 lira devretmişti. İşte, bu haftanın Sayısal Loto sonuçları.

8 TEMMUZ SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto oyununun 1338. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi'nce saat 21.45'te tamamlandı. Sayısal Loto'da bu hafta kazandıran numaralar şunlar oldu;

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SON ÇEKİLİŞTE NE OLDU?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto oyununun 1337. çekilişinde kazandıran numaralar 3, 7, 10, 13, 28 ve 40 olarak belirlendi. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 835 bin 497 lira devretti.

SAYISAL LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.