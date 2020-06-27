Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları açıklandı 27 Haziran 2020 - MPİ 1335. hafta Sayısal Loto sorgulama sayfası
'Sayısal Loto sonuçları' Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen çekilişin ardından ilan edildi. Cumartesi akşamı gerçekleşen 27 Haziran Sayısal Loto canlı çekilişi sonuçlarına göre, ikramiye kazandıran numaralar MPİ Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı üzerinden paylaşıldı. Heyecanlı çekiliş sonrası gözler 1335. hafta Sayısal Loto sonuçlarına çevrildi. Sayısal Loto'da 6 şanslı rakamı tahmin edenler ikramiyelerine kavuşuyor. Peki, bu hafta hangi numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 27 Haziran 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ sorgulama ekranı...
Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında heyecan cumartesi akşamı sona erdi. Milli Piyango İdaresi'nin genel merkezinde gerçekleşen sınavın ardından, Sayısal Loto sonuçları kamuoyu tarafından paylaşıldı. Son çekilişinde Sayısal Loto'da 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretmişti. İşte, bu akşamki Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve şanslı rakamlar.
27 HAZİRAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
Sayısal Loto oyununun 1335. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi'nce saat 21:15'te geçrekleşti. Sayısal Loto'da bu hafta kazandıran numaralar şunlar oldu;
SAYISAL LOTO SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
MPİ ÜZERİNDEN SAYISAL LOTO SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN
SON ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?
Sayısal Loto'nun 1334. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1.117.339,54 TL devretti.
SAYISAL LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
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