SayÄ±sal Loto 29 Temmuz 2020 canlÄ± Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ± - MPÄ° 1344. hafta SayÄ±sal Loto sonuÃ§ sorgulama ve ÅŸanslÄ± rakamlar

SayÄ±sal Loto canlÄ± Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ±, bu hafta da zengin olmak isteyenleri hayallerine kavuÅŸturdu.ÂMilli Piyango Ä°daresi'nin genel merkezinde gerÃ§ekleÅŸen Ã§ekiliÅŸin ardÄ±ndan, 1344. hafta SayÄ±sal Loto sonuÃ§larÄ± belli oldu. 6 bilenin bÃ¼yÃ¼k ikramiyeyi aldÄ±ÄŸÄ± oyunda, diÄŸer ikramiyler de sahiplerini buldu. Ä°ÅŸte, SayÄ±sal Loto Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± ve ÅŸanslÄ± rakamlar...Â

29 TEMMUZ SAYISAL LOTO SONUÃ‡LARI

SayÄ±sal Loto oyununun 1344. hafta Ã§ekiliÅŸleri Milli Piyango Ä°daresi'nce saat 21:45'te gerÃ§ekleÅŸti. SayÄ±sal Loto'da bu hafta kazandÄ±ran numaralar ÅŸunlar oldu;

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SON Ã‡EKÄ°LÄ°ÅžTE NE OLMUÅžTU?

MPÄ°'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, SayÄ±sal Loto'nun son Ã§ekiliÅŸinde 1 kiÅŸi 14.535.573,10 TL kazandÄ±.

SAYISAL LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Ä°dare tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen, katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n 1-49 sayÄ± kÃ¼mesi iÃ§inden Ã§ekiliÅŸle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayÄ±nÄ±n doÄŸru tahmin edilmesine dayanan ÅŸans oyunudur.

Ã‡ekiliÅŸ Ã¶zel Ã§ekiliÅŸ kÃ¼resi kullanÄ±lmak suretiyle oyun planÄ±na gÃ¶re daÄŸÄ±tÄ±lacak ikramiyeleri kazanacak numaralarÄ±n belirlenmesidir. SayÄ±sal Loto oyunu Ã§ekiliÅŸleri Ã‡arÅŸamba ve Cumartesi gÃ¼nlerinde yapÄ±lmaktadÄ±r.

Ä°kramiyelerin, bayiler ve Åžubelerce Ã¶denme sÃ¼releri idarece belirlenir. Ä°kramiyeler, Ã§ekiliÅŸ tarihinden itibaren 1 yÄ±l geÃ§tikten sonra zaman aÅŸÄ±mÄ±na uÄŸrar.

Sistem tarafÄ±ndan kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiÅŸ, yÄ±rtÄ±lmÄ±ÅŸ, zaman aÅŸÄ±mÄ±na uÄŸramÄ±ÅŸ, iptal edilmiÅŸ biletlere ikramiye Ã¶denmez. Bir bilete ikramiye Ã¶denebilmesi iÃ§in en az Ã§ekilen sayÄ±lar, barkot, bilet gÃ¼venlik numarasÄ± ve arka yÃ¼zÃ¼ndeki bilet seri numarasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±k ÅŸekilde okunmasÄ± gerekir.

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